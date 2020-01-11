Минтимер Шаймиев подарил подростку из Казани компьютер

Фото: Ринат Назметдинов

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев исполнил желание казанского подростка Антона Насретдинова. Парню подарили компьютер.

Открытку с мечтой 17-летнего Антона Шаймиев снял с новогодней «Елки желаний» еще в декабре. Антон написал, что мечтает о ноутбуке. В подарок ему преподнесли еще более удобную технику моноблок Lenovo IdeaCentre A340 с персональным голосовым помощником и пожизненной подпиской на Microsoft Office, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов исполнил мечты трех детей. Семилетний Кирилл из Нурлата получил планшет от главы республики, 11-летний Амирхан покатался на вертолете, а шестилетний Данис из Елабуги посетил пожарную часть.