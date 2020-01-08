В Казани разыскивают нуждающуюся в медицинской помощи девушку

В Казани разыскивают 31-летнюю Инну Александровну Макуху, которая пропала 6 января. Информацию о поисках опубликовали в региональной группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В сообщении говорится, что женщина нуждается в медицинской помощи. Предположительное местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, полное телосложение, глаза карие, темные полосы, наполовину тонировка светлым. Была одета в синий пуховик с капюшоном, темные спортивные штаны, розовую футболку, черные угги и синюю шапку с помпоном. С собой у нее была черная сумочка.