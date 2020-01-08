В Казани разыскивают нуждающуюся в медицинской помощи девушку
В Казани разыскивают 31-летнюю Инну Александровну Макуху, которая пропала 6 января. Информацию о поисках опубликовали в региональной группе поискового отряда «Лиза Алерт».
В сообщении говорится, что женщина нуждается в медицинской помощи. Предположительное местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, полное телосложение, глаза карие, темные полосы, наполовину тонировка светлым. Была одета в синий пуховик с капюшоном, темные спортивные штаны, розовую футболку, черные угги и синюю шапку с помпоном. С собой у нее была черная сумочка.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым