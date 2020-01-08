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СМИ: Первый канал отменил трансляцию ледового шоу с участием Загитовой

13:30, 08.01.2020
СМИ: Первый канал отменил трансляцию ледового шоу с участием Загитовой
Фото: navka.show

Первый канал не покажет трансляцию ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Об этом сообщает издание Sport24.

Отметим, что изначально трансляция была запланирована к показу на 8 января в 17.30 по московскому времени. Однако, согласно обновленной сетке, телеканал будет показывать «Угадай мелодию», а после него шоу «Кто хочет стать миллионером».

Шоу Татьяны Навки проходило в Москве с 25 по 7 января. Главную роль в спектакле исполнила Алина Загитова, которая ранее объявила о приостановке профессиональной карьеры.

СпортФигурное катаниеОбщество
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