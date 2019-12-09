«Джокер», «Ирландец» и «Достать ножи»: стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Организаторы «Золотого глобуса» огласили номинантов на премии. Церемония награждения состоится 5 января 2020 года.

Так, лучшим драматическим фильмом могут стать «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история», «Джокер», «Два Папы» и «1917». В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» представлены «Достать ножи», «Кролик Джоджо», «Меня зовут Долемайт», «Рокетмен», «Однажды в… Голливуде».

На премию в номинации «Лучшая женская роль в драме» претендуют Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Рене Зеллвегер («Джуди»). За лучшую мужскую роль в драматическом произведении номинацию получили Кристиан Бейл («Форд против Феррари»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

Лучшим актером в комедии или мюзикле могут стать Дэниэл Крэйг («Достать ножи»), Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо») и Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»), лучшей актрисой — Ана де Армас («Достать ножи»), Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт?»), Бини Фелдтштейн («Образование»), Эмма Томпсон («В прямом эфире»), Аквафина («Прощание»).

В номинации «Лучший актер второго плана» представлены Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец») и Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), «Лучшая актриса второго плана» — Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»), Лора Дерн («Брачная история»), Дженнифер Лопез («Стриптизерши») и Марго Робби («Скандал»).

В номинации «Лучший режиссер» на победу будут претендовать Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»), Сэм Мендес («1917») и Пон Джун-хо («Паразиты»).