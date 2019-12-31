Рустам Минниханов опубликовал новогоднее видеопоздравление
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своих странице в социальной сети Instagram видеопоздравление с наступающим Новым годом.
«С Новым годом! Яна ел белэн! Желаю всем здоровья, успехов. Будьте счастливы! Бэхет-шатлык алып килсен барыгызга да!», — подписал ролик глава республики.
Ранее Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом. Он пожелал всем счастья, мира, добра и благополучия.
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