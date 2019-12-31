Новости общества

19:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов опубликовал новогоднее видеопоздравление

19:28, 31.12.2019
Рустам Минниханов опубликовал новогоднее видеопоздравление
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своих странице в социальной сети Instagram видеопоздравление с наступающим Новым годом.

«С Новым годом! Яна ел белэн! Желаю всем здоровья, успехов. Будьте счастливы! Бэхет-шатлык алып килсен барыгызга да!», — подписал ролик глава республики.

Ранее Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом. Он пожелал всем счастья, мира, добра и благополучия.

ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров