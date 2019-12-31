Спасатели рассказали, как определить окрепший лед

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян дал советы, как определить окрепший лед и что делать, если он оказался тонким.

Он уточнил, что лед толщиной 10—15 сантиметров держит одного человека, однако безопасным считается лед толщиной 25 сантиметров.

Наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а матово-белый или желтоватый лед является ненадежным. Самым прочным льдом является прозрачный.

Также спасатель обратил внимание на то, что над ямами лед кажется темным, слегка прогибается, однако не рушится. Если впереди виднеется темное пятно, а следов пребывания человека не видно — такое место может означать выход подводного родника, а значит, что лед здесь очень тонкий.

Лед, застывший со снегом, также слаб. Если наступая на него, вы услышите треск, нужно отступить назад и обойти опасное место, передает «РИА Новости».

Ранее Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам рекомендовал жителям республики не выходить на лед в праздничные дни.

