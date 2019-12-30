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«Краснодар» прервал аренду Сорокина в «Рубине»

11:02, 30.12.2019
«Краснодар» прервал аренду Сорокина в «Рубине»
Фото: vk.com/fckrasnodar

«Краснодар» досрочно прервал арендное соглашение с казанским «Рубином» по защитнику Егору Сорокину. Об этом сообщает официальный сайт краснодарской команды.

«Быками» принято решение активировать опцию о включении Егора Сорокина в свой состав. Он присоединится к команде после зимнего отпуска», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в конце летнего трансферного окна защитник «Рубина» Егор Сорокин подписал контракт с «Краснодаром», после чего был отдан в аренду казанскому клубу.

Ранее тренер краснодарской команды Мурад Мусаев заявил, что тренерский штаб «Краснодара» не устраивает малое количество игрового времени защитника, которое он получал в «Рубине».

СпортФутбол Татарстан
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