«Краснодар» прервал аренду Сорокина в «Рубине»

«Краснодар» досрочно прервал арендное соглашение с казанским «Рубином» по защитнику Егору Сорокину. Об этом сообщает официальный сайт краснодарской команды.

«Быками» принято решение активировать опцию о включении Егора Сорокина в свой состав. Он присоединится к команде после зимнего отпуска», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в конце летнего трансферного окна защитник «Рубина» Егор Сорокин подписал контракт с «Краснодаром», после чего был отдан в аренду казанскому клубу.

Ранее тренер краснодарской команды Мурад Мусаев заявил, что тренерский штаб «Краснодара» не устраивает малое количество игрового времени защитника, которое он получал в «Рубине».