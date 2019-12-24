Мировые судьи в Татарстане рассматривают до 800 дел в месяц

Фото: Инна Серова

О перегруженности мировых судей республики говорили сегодня на шестой сессии Госсовета Республи Татарстан шестого созыва.

Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов выступил с информацией о деятельности мировых судей и сообщил, что сегодня их в Татарстане насчитывается 188 мировых судей. Гилазов отметил, что они работают в стесненных условиях: норма площади на один судебный участок — 245 квадратных метров, а в среднем на участок приходится только 187.

Председатель Верховного суда отметил высокую текучку кадров в мировых судах: за 9 месяцев 2019 года в них сменилось 23% сотрудников. Он связывает это с недостаточным уровнем заработной платы, высокой служебной нагрузкой и ненормированным рабочим графиком.

Средняя нагрузка на один судебный участок в Татарстане за 9 месяцев текущего года составила 277 дел и административных материалов, а на некоторых судебных участках — до 800 дел.

Подробности о мировых судах и других рассматривавшихся на предновогодней сессии Госсовета вопросах — в материале «Реального времени».

