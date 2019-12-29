Федор Емельяненко победил американца Джексона в поединке Bellator
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко завершил поединок с американцем Куинтоном Джексоном в главном поединке турнира Bellator 237 нокаутом.
Бой завершился уже в середине первого раунда. Емельяненко нанес удар с правой по голове противника. Джексон упал и не смог подняться на ноги, передает ТАСС.
На сегодня на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений.
Ранее Емельяненко принял вызов на поединок от Рамзана Кадырова. Он согласился провести бой по правилам бокса.Спорт
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