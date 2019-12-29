Федор Емельяненко победил американца Джексона в поединке Bellator

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко завершил поединок с американцем Куинтоном Джексоном в главном поединке турнира Bellator 237 нокаутом.

Бой завершился уже в середине первого раунда. Емельяненко нанес удар с правой по голове противника. Джексон упал и не смог подняться на ноги, передает ТАСС.

На сегодня на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений.

Ранее Емельяненко принял вызов на поединок от Рамзана Кадырова. Он согласился провести бой по правилам бокса.