В РФ отменили закупку планшетов для переписи с ОС из «Иннополиса»

«Ростелеком», выступающий закупщиком планшетов для всероссийской переписи населения — 2020, отменил закупку у российских интеграторов, которые хотели поставлять планшеты китайского производства.

Как пишет Reuters, правительство решило, что перепись, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, должна быть реализована с участием отечественных производителей.

Вместе с тем еще этим летом сообщалось, что для переписи населения в 2020 году могут использовать планшеты Huawei с российской ОС «Аврора» (бывшая Sailfish), которая разрабатывается в «Иннополисе». ТАСС отмечает, что в ноябре «Ростелеком» уже выбрал двух поставщиков устройств на ОС «Аврора»: ООО «Тегрус» и ООО «Центр дистрибьюции». В документации было сказано, что компании планировали поставку планшетов из Китая.

ТАСС добавляет, что теперь «Ростелекому» необходимо провести закупку у единственного поставщика.