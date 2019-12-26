Россия проиграла Чехии в первом матче МЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею уступила в первом матче чемпионата мира команде Чехии (3:4).



В составе россиян дублем отметился защитник Замула. Вратарь «Ак Барса» Мифтахов вышел на замену по ходу матча и сохранил свои ворота «сухими». Также во встрече принимали участие Журавлев, Воронков (оба — «Ак Барс») и Грошев («Нефтехимик»).

Чехия U-20 — Россия U-20 — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 — 2 Чайка ()

2:0 — 7 Мышак ()

2:1 — 10 Замула ()

2:2 — 14 Подколзин ()

3:2 — 25 Блюмель ()

3:3 — 26 Замула (Александров, Воронков)

4:3 — 37 Еник (Шир, Теплы).