Новости спорта

21:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россия проиграла Чехии в первом матче МЧМ-2020

20:55, 26.12.2019
Россия проиграла Чехии в первом матче МЧМ-2020
Фото: twitter.com/russiahockey

Молодежная сборная России по хоккею уступила в первом матче чемпионата мира команде Чехии (3:4).

В составе россиян дублем отметился защитник Замула. Вратарь «Ак Барса» Мифтахов вышел на замену по ходу матча и сохранил свои ворота «сухими». Также во встрече принимали участие Журавлев, Воронков (оба — «Ак Барс») и Грошев («Нефтехимик»).

Чехия U-20 — Россия U-20 — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Голы:
1:0 — 2 Чайка ()
2:0 — 7 Мышак ()
2:1 — 10 Замула ()
2:2 — 14 Подколзин ()
3:2 — 25 Блюмель ()
3:3 — 26 Замула (Александров, Воронков)
4:3 — 37 Еник (Шир, Теплы).

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров