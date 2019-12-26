Министр здравоохранения РФ не согласилась с Голиковой, что оптимизация была ужасна

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, назвавшей оптимизацию медицинских учреждений в регионах ужасной. По ее словам, такая реакция излишне эмоциональна и не совсем точна.

Скворцова отметила, что оптимизация в регионах была проведена по-разному. Она должна была коснуться только крупных городов, в больницах которых были лишние, дублирующие койки. Министр подчеркнула, что в здравоохранении «реально идет позитивное движение», передают «Ведомости».

«Но есть что усовершенствовать, особенно то, что связано с изношенной инфраструктурой, транспортной логистикой. Это то, что должны делать наши регионы, над этим надо работать», — добавила Скворцова.

Ранее Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах России была проведена ужасно.