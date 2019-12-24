Президент РФС подтвердил введение запрета на критику судейства

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил информацию о введении запрета на критику судейства.

«Что касается судейства, то это отдельный вопрос. Что касается комментирования судейства и определенных ограничений. Они были сегодня введены и касались увеличения наказания, которое предполагается за неэтичное комментирование арбитража. Это не касается СМИ. То, что обсуждалось нами, обсуждали введение ограничений со стороны официальных лиц.

Рассматривали это как вынужденную меру. Причина — своеобразная культура коммуникации. Очень часто мы безапелляционны в своих суждениях, переходим на личности и слишком эмоциональны в своих оценках. Это добавляет отрицательных эмоций в футбол. Что касается СМИ, то выбирать слова — это ваше право.

Мы все находимся в одной лодке. Это не значит, что мы не можем обсуждать судейство. Тема горячая, и судьи сами дают повод для этого. Мы должны работать над повышением качества судейства. Лучше обсуждать все в узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам.

Высказывания не способствуют решению проблем. Таким образом спортивные функционеры, имея игровые проблемы с командой, перекладывают ответственность на судью. Я не говорю, что арбитры безгрешны. Но таких оценок не должно быть.

Официальный путь — подача заявления в РФС. В течение определенного времени клубу будет дан ответ. Мы решили не идти по пути полного запрета комментирования, как в некоторых лигах. Комментарии должны быть в рамках определенной этики и приличия. Безусловно, тренер или официальное лицо может выразить свое несогласие. Мы призываем официальные лица воздерживаться от эмоциональных комментариев. Наша задача — постепенно уйти от подобного рода оценок и сделать их более спокойными и уравновешенными», — передает слова Дюкова Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что за критику судей клубы будут подвергаться штрафу от 200 до 400 тысяч рублей.