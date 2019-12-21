В Казани проходит концерт фестиваля «Татар жыры»

Сегодня в Казани на площадке КРК «Пирамида» проходит концерт в рамках XX Международного фестиваля «Татар жыры».

Мероприятие посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году в честь юбилея «Татар жыры» были организованы масштабные концерты в Москве и Уфе. Заключительный концерт проходит в столице Татарстана.

«Поздравляю вас с праздником татарской песни. В течение 20 лет мы с вами собираемся на этом фестивале. Надеюсь, данная традиция будет продолжена впредь и мы увидим еще много новых талантливых исполнителей», — сказал глава республики.

Также он поблагодарил организаторов фестиваля, группу компаний «Барс-Медиа» и вручил ряд наград, передает пресс-служба президента РТ.