«Нефтехимик» в гостях в овертайме уступил «Трактору»
«Нефтехимик» в гостях в овертайме уступил челябинскому «Трактору» (1:2 от) в матче регулярного первенства КХЛ.
Хозяева льда открыли счет на пятой минуте игры, точный бросок удался Виртанену. «Нефтехимику» удалось перевести матч в овертайм за минуту до конца встречи. Однако в дополнительное время удачливее оказались хоккеисты «Трактора», которые усилиями Седлака вырвали победу.
Это поражение стало для нижнекамцев четвертым подряд в КХЛ.
«Трактор» — «Нефтехимик» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 — Виртанен (Кейлоф, Косов, 05:47)
1:1 — Хайруллин (Берглунд, 59:03)
2:1 — Седлак (62:18, бол.).
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