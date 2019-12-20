В Казани начали сносить рынок на Фучика

В Казани сегодня начали сносить рынок на Фучика.

Как передает телеканал «Татарстан — 24", на базар приехала специальная техника для того, чтобы снести торговые точки, а продавцов и владельцев торговых точек на незаконном рынке обязали в срочном порядке освободить помещения.

Предположительно, что после сноса в этом месте начнутся работы по строительству метро.

Ранее сообщалось, что исполком Казани постановил снести еще 11 торговых павильонов.