В Казани начали сносить рынок на Фучика
В Казани сегодня начали сносить рынок на Фучика.
Как передает телеканал «Татарстан — 24", на базар приехала специальная техника для того, чтобы снести торговые точки, а продавцов и владельцев торговых точек на незаконном рынке обязали в срочном порядке освободить помещения.
Предположительно, что после сноса в этом месте начнутся работы по строительству метро.
Ранее сообщалось, что исполком Казани постановил снести еще 11 торговых павильонов.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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