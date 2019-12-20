«Яндекс.Пробки»: В Казани самая длинная пробка сегодня продержалась почти 3 часа

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Затор вечером на улицах Достоевского и Чехова стал самой длинной пробкой в Казани за пятницу, 20 декабря. Он растянулся на 3,9 км и продержался 2 часа 50 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Так, сегодня вечером максимальная загруженность казанских дорог достигла 8 баллов. Это на 1 балл ниже, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), проспект Ямашева к проспекту Победы (7 баллов), проспект Универсиады в центр (6 баллов).

Также плотный трафик был зафиксирован на проспекте Универсиады в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), проспекте Ямашева к проспекту Победы (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

