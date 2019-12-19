В ОСК отрицают оценку ущерба единственного авианосца РФ в 95 млрд рублей

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что информация об ущербе авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» не соответствует действительности.

«Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР «Адмирал Кузнецов», якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности», — приводит его слова ТАСС.

Глава ОСК подчеркнул, в отсеке где произошел пожар оборудование было демонтировано.

Ранее сообщалось, что пожар на судне причинил ущерб на сумму 95 млрд рублей.