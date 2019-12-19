Завтра начнется заселение соципотечного дома в поселке Высокая Гора

ГЖФ подготовил для заселения жилой 18-квартирный дом, построенный в поселке ж/д станции Высокая Гора Высокогорского района. Завтра утром на торжественной церемонии очередникам вручат ключи от новых квартир.

Трехэтажная новостройка по ул. Чернышевского, 69, предназначена для участников программы социальной ипотеки — работников бюджетной сферы, многодетных семей и детей-сирот.

Инвестор строительства дома — Госжилфонд при президенте РТ. Технический заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», подрядчик — ООО «ЛОРЕЛЬ».

В доме два подъезда, общая площадь квартир составляет около 1 тыс. кв. м. Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, а также двухконтурными котлами индивидуального отопления.

Всего в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.