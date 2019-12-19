КХЛ. «Ак Барс» примет «Салавата Юлаева», «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Автомобилистом»

Сегодня, 19 декабря, в КХЛ пройдут очередные матчи регулярного первенства.

Казанский «Ак Барс» в старом Дворце спорта примет «Салавата Юлаева». Третье «зеленое дерби» пройдет в формате ретро-матча, а перед началом встречи впервые в истории прозвучат сразу три гимна — российский, татарстанский и башкирский.

«Нефтехимик» в гостях встретится с «Автомобилистом». Команда из Екатеринбурга занимает шестую строчку в Восточной конференции, поэтому матч будет носить принципиальный характер для обеих команд в борьбе за место в плей-офф.

Из других матчей дня выделяется армейское дерби — СКА в Питере примет московский ЦСКА. Также помимо них сегодня состоятся следующие игры: «Трактор» — «Амур», «Витязь» — «Динамо» Рига, «Динамо» Москва — «Северсталь», «Йокерит» — «Локомотив» и «Авангард» — «Сибирь».