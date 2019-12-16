Россия создаст единую космическую госпрограмму

«Роскосмос» в 2020 году собирается объединить все проекты космической отрасли в единую госпрограмму.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что наличие нескольких не согласованных друг с другом федеральных программ «создает хаос в действиях».

По его словам, новая госпрограмма должна объединить несколько федеральных программ, направленных на развитие инфраструктуры, ракет и спутников, передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что «Роскосмос» разработал мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса. Его планируется запустить в 2020 году.