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Россия создаст единую космическую госпрограмму

10:27, 16.12.2019
Россия создаст единую космическую госпрограмму
Фото: pixabay.com

«Роскосмос» в 2020 году собирается объединить все проекты космической отрасли в единую госпрограмму.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что наличие нескольких не согласованных друг с другом федеральных программ «создает хаос в действиях».

По его словам, новая госпрограмма должна объединить несколько федеральных программ, направленных на развитие инфраструктуры, ракет и спутников, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» разработал мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса. Его планируется запустить в 2020 году.

Технологии
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