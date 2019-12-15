Сомнолог прокомментировал исследование о вызывающих бессонницу продуктах

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин оценил выводы врачей и хирургов из колледжа при Колумбийском университете о том, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.

В рамках исследования рациона питания более чем 50 тыс. женщин в постменопаузе ученые пришли к выводу, что сахар, белый хлеб и рис увеличивают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

«Данные продукты относятся к легким углеводам. Действительно, механизм очень интересный. В ответ на повышение уровня глюкозы в сыворотке крови повышается уровень инсулина, который также активирует выброску кортизола и адреналина. Эти гормоны как раз отвечают за бодрствование. Поэтому это исследование еще раз подчеркивает то, что механизмы нарушения сна очень сильно связаны с соматическим здоровьем», — цитирует RT Каланкина.

По его словам, переедание на ночь, которое приводит к повышению глюкозы в крови, является механизмом ухудшения качества сна. Нарушение сна, в свою очередь, «приводит к ухудшению углеводного, белкового и жирового обмена, вплоть до нарушения активности генома».