Школьная волейбольная лига РТ стала обладателем премии BISPO

11 декабря в Москве прошла торжественная церемония национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами BISPO Awards 2019.

В номинации «Лучшее событие в любительском спорте. Игровые виды» победу одержала Школьная волейбольная лига Республики Татарстан. Также на награду претендовали Ночная хоккейная лига, Баскетбольная академия ЦСКА и Urban Kick Football.

Проект Школьная волейбольная лига проводится Федерацией волейбола РТ начиная с 2019 года. На участие в проекте заявились 762 школы из всех районов Татарстана. Формат соревнований предусматривает вначале школьные игры команд друг с другом, после чего победители проходят в следующие этапы. Финал пройдет в казанском Центре волейбола.

Ожидается, что с помощью Школьной волейбольной лиги будет привлечено внимание к этому виду спорта, а также создан кадровый резерв для волейбольных школ.