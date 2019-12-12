Очаг пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализовали, пострадали двое военных

Фото: скриншот видео

Военным и пожарным удалось локализовать очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов».

Также удалось провести эвакуацию рабочих завода, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.

Кроме того, в результате пожара пострадали двое военных, однако угрозы их жизни нет. «Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — сообщили информагентству в пресс-службе флота.

Уточняется, что вооружение и боеприпасы на авианосце не хранятся.

Напомним, сегодня утром в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Число пострадавших возросло до пяти человек, а спасатели не могут потушить огонь из-за сложных условий.

