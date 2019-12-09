«Синтез» на выезде уступил черногорскому «Ядрану»

«Синтез» в гостевом матче Лиги чемпионов по водному поло уступил черногорскому «Ядрану» (9:12).

За исключением первой четверти игры, которую казанцы проиграли 0:3, в бассейне шла равная борьба. В итоге именно скомканное начало матча стало решающим во встрече, завершившейся победой «Ядрана».

Самым результативным в составе «Синтеза» стал Адель Латыпов, забросивший четыре мяча.

После этого поражения казанцы с тремя очками остались на последнем месте группы А.

«Ядран» (Черногория) — «Синтез» (Россия) — 12:9 (3:0, 3:3, 3:3, 3:3).

Голы: Радович — 5, Аверка — 3, Петкович, Спаич, Кагаль, Баничевич — по 1 — Латыпов — 4, Бугайчук — 3, Одинцов, Краснов — по 1.