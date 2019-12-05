Спасатели опубликовали интервью о сложностях поиска погибших на пожаре нефтяного резервуара в Татарстане

Фото: кадр видео из соцсети

МЧС опубликовало ночное интервью сотрудника ПАСФ «РегионСпас», который рассказал о сложностях поисковой операции на сгоревшем нефтяном резервуаре. Видео опубликовано в соцсети.

Сообщается, что в ходе разведки было проведено шесть заходов в загазованную зону. Спасатели столкнулись с тем, что половина резервуара была заполнена механической пеной, которой тушили пожар, что затрудняло поиск тел погибших, а разрушенные конструкции и скользкое покрытие мешали транспортировке.

Напомним, что поисковые работы завершились за полночь. Тела обоих погибших удалось вытащить. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.