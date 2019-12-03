«Салават Юлаев» дома победил «Трактор», прервав серию из четырех поражений
«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ уверенно обыграл челябинский «Трактор» (5:2).
В составе уфимцев по разу отличились Дмитрий Кугрышев, Захар Арзамасцев, Филип Ларсен, Линус Умарк и Владимир Жарков.
Таким образом, «Салават Юлаев» прервал серию из четырех поражений подряд в КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы:
0:1 (07:11) — Седлак (Виртанен);
1:1 (11:05) — Кугрышев (Жарков, Лисовец);
2:1 (16:41) — Арзамасцев (Кадейкин, Кугрышев, бол.);
2:2 (20:28) — Бэйлен (Гика, Седлак, бол.);
3:2 (25:39) — Ларсен ( Умарк, бол.);
4:2 (32:41) — Умарк (Маннинен, Ларсен);
5:2 (47:51) — Жарков.
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