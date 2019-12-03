Кредиторы АИЖК РТ решили банкротить компанию

Временный управляющий АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования РТ» опубликовал итоги собрания кредиторов компании. Согласно ему, принято решение банкротить АИЖК.

«Обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о признании АО «АИЖК РТ» банкротом и об открытии конкурсного производства», — говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что начальная процедура банкротства была введена в агентстве еще в августе. Республиканское АИЖК было сформировано по решению правительства Татарстана. Агентство должно работать на повышение доступности жилья и развивать в республике рынок ипотеки.