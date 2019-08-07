Арбитраж Татарстана ввел начальную процедуру банкротства в АИЖК РТ

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РТ». Временным управляющим утвержден Алексей Порядин.

Вопрос о признании АИЖК РТ банкротом суд рассмотрит 12 декабря, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

Требования кредиторов будут приниматься 30 дней после того, как объявление опубликуют в газете «Коммерсант». При этом судом уже включены в реестр требования банка «Союз» в размере 47,8 млн рублей.

Напомним, что банк подал иск о банкротстве агентства в конце июня.

Республиканское АИЖК сформировано по решению правительства Татарстана. Агентство должно работать на повышение доступности жилья и развивать в республике рынок ипотеки.