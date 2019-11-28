Федор Бондарчук приехал в «Казань Экспо»

Сегодня выставочный центр «Казань Экспо» посетил актер Федор Бондарчук. Об этом «Реальному времени» сообщили два источника, близких к руководству центром.

Бондарчук прибыл в центр вместе с министром спорта РТ Владимиром Леоновым, добавляет один из источников. При этом о цели визита не сообщается. В Министерстве спорта «Реальному времени» не смогли оперативно прокомментировать тему встречи.

Согласно данным пресс-службы президента Татарстана, сегодня во второй половине дня ожидается встреча артиста с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов обсудит реализацию проектов с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.