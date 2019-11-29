«Нижфарм» стал лидером «Реального рейтинга» среди фармкомпаний

Победителем в номинации «Фармакологическая промышленность» премии «Реальный рейтинг» стала компания «Нижфарм» из Нижегородской области.

«Нижфарм» обладает 100-летней историей, восходящей к созданию «Фармацевтического завода №10» в Нижнем Новгороде. В 2004 году 97,47% акций «Нижфарма» были приобретены немецким холдингом Stada. Компания является одним из крупнейших российских экспортеров лекарственных средств.

Помимо нее, в номинации участвовали «Озон» (Самарская область, лауреат «Реального рейтинга — 2018»), «Нита-Фарм» (Саратовская область), «Татхимфармпрепараты» (Татарстан), «Биохимик» (Мордовия), «Фармапол-Волга» (Самарская область), «Фармстандарт-Уфавита» (Башкортостан), «Лекарь» (Самарская область), «Кировская фармацевтическая фабрика» (Кировская область), «Пранафарм» (Самарская область).

Справка

Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.



Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.

Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям: