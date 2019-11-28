Рыжиков о фильме про Льва Яшина: «Очень жаль, что увидел в 39 лет, а не в 19»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от просмотра фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

«Хороший, очень добрый фильм. Затронул все уголки души. Очень жаль, что этот фильм я увидел в 39 лет, а не в 19. Я читал биографию Льва Яшина. Всем советую ее прочесть — там есть вещи, которые не освещены в фильме.

В фильме затронуты яркие моменты его жизни. Но то, что было затронуто, — было показано здорово. Родина, семья, любимая работа — это не пустые слова. Я всегда буду считать Льва Ивановича Яшина лучшим голкипером всех времен и народов.

На него нужно равняться не только как на великого футболиста, но и как на прекрасного человека. Он был гражданином мира. Его все любили и почитали. Он всегда оставался скромным парнем с московского дворика», — отметил Рыжиков.

Напомним, ранее французское футбольное издание France Football учредило приз имени Яшина лучшему вратарю мира.