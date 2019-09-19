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France Football учредил приз имени Яшина лучшему вратарю мира

16:26, 19.09.2019
France Football учредил приз имени Яшина лучшему вратарю мира
Фото: ftbl.ru

Французское издание France Football учредил новый приз имени Льва Яшина, который будет вручаться каждый сезон лучшему вратарю мира.

Имена претендентов на награду станут известны 21 октября, а первое вручение приза состоится уже 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».

Вдова футболиста Валентина Яшина осталась довольна решением издания France Football.

«Мне, конечно, приятно, что уважают Льва Ивановича. Это льстит всей моей семье», — заявила Яшина.

Отметим, что приз лучшему вратарю мира вручается после каждого сезона, начиная с 1987 года. Советский вратарь Лев Яшин с 1963 года остается единственным вратарем, который был награжден «Золотым мячом» — призом лучшему игроку сезона.

СпортФутболОбщество
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