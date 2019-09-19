France Football учредил приз имени Яшина лучшему вратарю мира

Французское издание France Football учредил новый приз имени Льва Яшина, который будет вручаться каждый сезон лучшему вратарю мира.

Имена претендентов на награду станут известны 21 октября, а первое вручение приза состоится уже 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».

Вдова футболиста Валентина Яшина осталась довольна решением издания France Football.

«Мне, конечно, приятно, что уважают Льва Ивановича. Это льстит всей моей семье», — заявила Яшина.

Отметим, что приз лучшему вратарю мира вручается после каждого сезона, начиная с 1987 года. Советский вратарь Лев Яшин с 1963 года остается единственным вратарем, который был награжден «Золотым мячом» — призом лучшему игроку сезона.