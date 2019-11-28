Президент «Оренбурга» опроверг слухи об интересе «Рубина» к Федотову

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев опроверг слухи об интересе со стороны казанского «Рубина» к главному тренеру Владимиру Федотову.

«Интерес «Рубина» к Федотову? Не знаю, слухи это или нет, но со мной никто не связывался по этому поводу. Хотя я и раньше говорил, что какие-то клубы заинтересованы в нашем тренере.

Владимир Валентинович — трудоголик и специалист в своем деле, он умеет при ограниченном бюджете добиваться результата. В списке заинтересованных есть «Рубин»? Во всяком случае, на меня никто не выходил, и я эту тему ни с кем не обсуждал», — сказал Кияев.

Напомним, ранее президент «Оренбурга» не исключил вероятность расставания с Федотовым, если в клуб поступит хорошее предложение от другой команды.