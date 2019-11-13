Президент «Оренбурга» не исключил, что клуб может расстаться с главным тренером

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что готов рассмотреть вариант расставания с наставником команды Владимиром Федотовым, если зимой клуб получит хорошее предложение по тренеру.

«Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере ФК «Оренбург» Владимире Федотове и его переходе в другой клуб сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт. Тренерский штаб ФК «Оренбург» отлично проявил себя, показывает хорошие результаты.

Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны ФК «Сочи». В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет», — приводит слова Кияева официальный сайт «Оренбурга».

Отметим, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о возможном уходе Федотова в ФК «Сочи».