Рустам Минниханов обсудит с председателем ВЭБ.РФ реализацию совместных проектов
Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обсудят реализацию совместных проектов.
Шувалов находится с рабочей поездкой в Казани. По прибытии он в сопровождении главы республики посетил выставочный центр «Казань Экспо» для ознакомления с возможностями новой площадки, оценил масштабы, оснащенность залов и выставочных павильонов.
Помимо этого, главе ВЭБ.РФ презентовали возможности концертного зала имени Ильгама Шакирова на 3 тыс. мест, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее сообщалось, что Шувалов возглавит совет директоров Фонда развития Дальнего Востока.ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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