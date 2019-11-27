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Рустам Минниханов обсудит с председателем ВЭБ.РФ реализацию совместных проектов

14:18, 27.11.2019
Рустам Минниханов обсудит с председателем ВЭБ.РФ реализацию совместных проектов
Фото: government.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обсудят реализацию совместных проектов.

Шувалов находится с рабочей поездкой в Казани. По прибытии он в сопровождении главы республики посетил выставочный центр «Казань Экспо» для ознакомления с возможностями новой площадки, оценил масштабы, оснащенность залов и выставочных павильонов.

Помимо этого, главе ВЭБ.РФ презентовали возможности концертного зала имени Ильгама Шакирова на 3 тыс. мест, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Шувалов возглавит совет директоров Фонда развития Дальнего Востока.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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