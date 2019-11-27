Федерация киберспорта России и правительство Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве
Между Федерацией киберспорта России и правительством Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент «Реального времени».
Также президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит анонсировал проведение в Казани гранд-финала Открытого кубка России по киберспорту. Мероприятие пройдет 14—15 декабря в учебно-лабораторном корпусе Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.
Соревнования пройдут в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale, а также на специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive.
Участниками гранд-финала будут 44 команды из четырех стран: России, Латвии, Украины и Белоруссии.
Для зрителей соревнований вход будет свободным.
Ранее сообщалось, что киберспорт предложили сделать школьным факультативом.СпортТехнологииITОбществоОбразование Татарстан
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