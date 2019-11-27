Федерация киберспорта России и правительство Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве

Между Федерацией киберспорта России и правительством Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент «Реального времени».

Также президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит анонсировал проведение в Казани гранд-финала Открытого кубка России по киберспорту. Мероприятие пройдет 14—15 декабря в учебно-лабораторном корпусе Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.

Соревнования пройдут в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale, а также на специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive.

Участниками гранд-финала будут 44 команды из четырех стран: России, Латвии, Украины и Белоруссии.

Для зрителей соревнований вход будет свободным.

Ранее сообщалось, что киберспорт предложили сделать школьным факультативом.