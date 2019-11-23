«Синтез» во второй раз за два дня обыграл «Штурм-2002" с одинаковым счетом

«Синтез» во втором матче 8-го тура чемпионата страны по водному поло обыграл подмосковный «Штурм-2002".

Встреча завершилась с таким же счетом, как и во вчерашней встрече команд — 19:7 в пользу казанского клуба.

После этой победы в активе «Синтеза» стало 27 очков. По этому показателю казанцы сравнялись с лидером чемпионата волгоградским «Спартаком». При этом на данный момент у «Синтеза» один матч в запасе.

8-й тур чемпионата России



«Штурм-2002" (Московская область) - «Синтез» (Казань) — 7:19