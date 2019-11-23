Сельхозпредприятия Татарстана намерены развивать экспорт своей продукции

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков встретился с потенциальными производителями-экспортерами сельхозпродукции в Татарстане.

Он отметил, что ведомство нацелено на развитие экспорта продукции АПК. Также утверждены целевые показатели, предусматривающие увеличение экспорта продукции АПК до $360 млн к 2024 году.

Компания «Азбука вкуса» из Мамадышского района республики в настоящее время проходит аккредитацию для выхода на рынки Китая.

Предприятие «Казанская мельница» доложило, что решило вопрос экспорта совместно с Республиканским агропромышленным центром инвестиций и новаций, и в декабре текущего года первая партия муки из Татарстана отправится в Китай.

Помимо этого, «Россельхозбанк» выразил готовность оказать содействие в ведении переговоров с китайскими партнерами. Представитель банка рассказала о филиале организации в Поднебесной, который готов безвозмездно помочь сельхозпроизводителям в выстраивании переговоров и получении контрактов на выгодных условиях, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов посетил Алексеевский район, где ему презентовали новый формат сельских магазинов.