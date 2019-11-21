Девелоперы Татарстана нарастили кредиты на строительство жилья до 22,8 млрд рублей

Банки Татарстана выдали застройщикам кредиты по системе проектного финансирования на 22,8 млрд рублей. Таким образом, за последние два месяца эта сумма выросла почти вдвое.

Количество экскроу-счетов за этот период выросло почти в 4 раза — с 236 экскроу-счетов до 855, сообщила пресс-служба татарстанского отделения Банка России. Доля средств граждан за этот период возросла в 3,4 раза — до 2,7 млрд рублей.

«В настоящее время в Татарстане работу по проектному финансированию строящихся объектов ведут 10 кредитных организаций, уполномоченных открывать счета эскроу. Банки постоянно развивают свои компетенции в данном направлении. Этому способствовало в том числе проведение серии обучающих семинаров для кредитных организаций и застройщиков, организованных Отделением — НБ Республика Татарстан совместно с Минстроем Республики Татарстан», — приводится в сообщении комментарий управляющего отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина.

Ранее эксперты рассказали «Реальному времени», что пока по новым правилам в Татарстане работают лишь четверть строительных компаний. Полный переход на проектное финансирование займет еще полтора года.



