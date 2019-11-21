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Девелоперы Татарстана нарастили кредиты на строительство жилья до 22,8 млрд рублей

18:11, 21.11.2019
Девелоперы Татарстана нарастили кредиты на строительство жилья до 22,8 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Банки Татарстана выдали застройщикам кредиты по системе проектного финансирования на 22,8 млрд рублей. Таким образом, за последние два месяца эта сумма выросла почти вдвое.

Количество экскроу-счетов за этот период выросло почти в 4 раза — с 236 экскроу-счетов до 855, сообщила пресс-служба татарстанского отделения Банка России. Доля средств граждан за этот период возросла в 3,4 раза — до 2,7 млрд рублей.

«В настоящее время в Татарстане работу по проектному финансированию строящихся объектов ведут 10 кредитных организаций, уполномоченных открывать счета эскроу. Банки постоянно развивают свои компетенции в данном направлении. Этому способствовало в том числе проведение серии обучающих семинаров для кредитных организаций и застройщиков, организованных Отделением — НБ Республика Татарстан совместно с Минстроем Республики Татарстан», — приводится в сообщении комментарий управляющего отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина.

Ранее эксперты рассказали «Реальному времени», что пока по новым правилам в Татарстане работают лишь четверть строительных компаний. Полный переход на проектное финансирование займет еще полтора года.

НедвижимостьЭкономикаБанки Татарстан
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