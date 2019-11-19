Новости спорта

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» будет сокращено

13:08, 19.11.2019
Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» будет сокращено
Фото: kc-camapa.ru

Заместитель губернатора Самарской области Александр Фетисов сообщил, что руководство области рассматривает вариант уменьшения бюджетных выплат для местного футбольного клуба «Крылья Советов».

«Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров.

Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить нагрузку на область. Задача на следующий год — достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую — частные партнеры», — сказал Фетисов.

Отмечается, что на данный момент бюджет «Крыльев» составляет 1,6 млрд рублей. 2/3 из этих денег обеспечивается Самарской областью.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров