Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» будет сокращено

Заместитель губернатора Самарской области Александр Фетисов сообщил, что руководство области рассматривает вариант уменьшения бюджетных выплат для местного футбольного клуба «Крылья Советов».

«Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров.

Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить нагрузку на область. Задача на следующий год — достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую — частные партнеры», — сказал Фетисов.

Отмечается, что на данный момент бюджет «Крыльев» составляет 1,6 млрд рублей. 2/3 из этих денег обеспечивается Самарской областью.