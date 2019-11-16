Ассоциация перевозчиков ответила на критический пост Варламова, посвященный казанскому автобусу

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Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков прокомментировал пост блогера-урбаниста Ильи Варламова, в котором тот раскритиковал действия водителя казанского автобуса.

Как пояснил «Реальному времени» Темляков, для того чтобы разобраться в ситуации, с видеорегистратора была снята видеозапись, которая будет изучена. Он предположил, что такая ситуация могла возникнуть из-за затора, образовавшегося перед остановкой.

«Пассажиры подошли к автобусу, водитель открыл двери, чтобы избежать ЧП (чтобы их не сбили попутные автомобили), посадил людей. Его поступок стал причиной этого ролика. Хочу отметить, что в ассоциацию от пассажиров поступают просьбы. Они отмечают, что именно по пятницам к остановке нелегко подъехать общественному транспорту», — объяснил глава Ассоциации перевозчиков.

Темляков обратил внимание на то, что именно на этом участке дороги бывает сложная обстановка, через остановку «Площадь Тукая» проходит порядка 12 маршрутов общественного транспорта, помимо этого, здесь часто высаживают и забирают пассажиров такси, поскольку около остановки находится ТЦ «Кольцо» и гостиница «Татарстан». А также для того, чтобы заехать на парковку торгового центра, следует проехать через этот участок.

«Мы знаем, что Госавтоинспекция держит на контроле дорожною ситуацию и всегда оперативно решает вопросы в организации дорожного движения. Мы готовы вместе с вами выйти на место, чтобы принять меры по существу. Чтобы сделать наш город еще удобнее как для пассажиров, так и для водителей общественного и личного транспорта», — заключил Темляков.

Напомним, вчера Варламов написал пост с критикой в адрес казанского автобуса. На видео, прикрепленном в посте, показано, как автобус №54 на остановке «Площадь Тукая» высаживает пассажиров посередине дороги, а не в положенном месте. Люди вынуждены идти к автобусу прямо через проезжую часть, минуя автомобили. Кроме того, на кадрах видно, что автобус едет не по своей полосе.

