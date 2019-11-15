Варламов раскритиковал казанский автобус, высадивший людей посреди дороги

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Блогер-урбанист Илья Варламов написал пост с критикой в адрес казанского автобуса.

На видео, прикрепленном в посте, показано, как автобус №54 на остановке «Площадь Тукая» высаживает пассажиров посередине дороги, а не в положенном месте. Люди вынуждены идти к автобусу прямо через проезжую часть, минуя автомобили. Кроме того, на кадрах видно, что автобус едет не по своей полосе.

Варламов задается вопросом: «Но может ли быть все хорошо в городе, где автобус ходит не по выделенной полосе и высаживает пассажиров по центру многополосной дороги?»

Он обратил внимание на то, что автобус мог быть низкопольным, и на то, что в час пик автобусов могло бы быть больше.

В завершение своего поста блогер подчеркнул, что за выделенные для автобусов полосы и остановки, а также автобус предприятия МУП «ПАТП-4» отвечает мэрия города. «Надеюсь, казанский комитет по транспорту сделает все, чтобы подобное безобразие больше не повторилось», — заключил Варламов.

Ранее блогер посоветовал властям Казани навести порядок на центральной туристической улице Баумана и «начать строить нормальное жилье».

