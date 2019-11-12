«Синтез» дома разгромил подмосковный «Штурм-2002»

«Синтез» в рамках регулярного чемпионата России по водному поло в домашнем матче крупно обыграл подмосковный «Штурм-2002» (21:10).

Основной задел отрыва в счете был добыт казанцами в первой половине игры, когда на десять голов хозяев гости смогли ответить лишь тремя своими. Вторую часть матча «Синтез» уже доигрывал в облегченном режиме и дал возможность сопернику добраться до отметки в десятку заброшенных мячей.

Отметим, что в составе казанцев отсутствовали Деревянкин и Лисунов, отправившиеся в расположение сборной России.

«Синтез» — «Штурм-2002» — 21:10 (6-1, 4-2, 6-3, 5-4).