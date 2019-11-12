В органах опеки объяснили, почему изъяли внучек у пенсионерки в Казани

Бабушка, у которой изымают внучек за долги ЖКХ, не подала все оригиналы документов в органы опеки, а также проживает со своей дочерью, лишенной родительский прав, что является основанием для отказа в опекунстве, сообщили «Реальному времени» в администрации Приволжского района.

Мать двоих девочек, Екатерина Сафина, была лишена родительских прав в апреле 2018 года. Согласно материалам дела, женщина нигде официально не работает,не заботится о детях, материально их не содержит, злоупотребляет алкоголем. С 2013 года она состоит на учете в республиканском наркодиспансере.

В администрации района подметили, что отец младшей девочки Маши также был лишен родительских прав в апреле этого года. Девочку уже успели удочерить. О том, где находится отец второго ребенка, неизвестно — он перестал выходить на связь, когда решался вопрос с лишением родительских прав Екатерины Сафиной.

Старшая дочь — Мелисса — не приходила в школу в 2017, 2018 и частично в 2019 годах. Ее искали сотрудники опеки, приставы и полицейские. По адресу, где она прописана вместе с бабушкой и матерью, никто не открывал, хотя соседи утверждали, что они там живут. В октябре этого года Мелиссу поместили в социальный приют.

Когда в августе прошлого года бабушка обратилась в органы опеки, ей рассказали, какие документы нужно подать. «К сожалению, в отдел опеки оригиналы документов, в том числе медицинские справки от нарколога, психиатра, до сих пор не представлены», — подчеркнули в администрации.

Кроме того, женщина проживает вместе со своей дочерью, Екатериной Сафиной, лишенной родительских прав. Отмечается, что женщина ведет прежний образ жизни и находится на иждивении матери. Это также является причиной для отказа.

По словам председателя ЖСК «Казанка 15», женщина находится в неприязненных отношениях с соседями, является должником за коммунальные услуги.

Напомним, в Казани девятилетняя девочка Мелисса, изъятая из семьи, обратилась к общественности с просьбой помочь ей и сестренке вернуться в семью. Она обвинила органы опеки в том, что ее с сестренкой забрали от бабушки за долги перед управляющей компанией.

