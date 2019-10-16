Космонавт показал, как выглядит дождь из космоса

«Роскосмос» опубликовал снимок, сделанный космонавтом Сергеем Рязанским с борта Международной космической станции. На фото запечатлен дождь над островом Мадагаскар.

«Благодаря современной фототехнике из иллюминатора Международной космической станции можно увидеть даже дождь! Справа — река Цирибихана — это настоящая артерия Мадагаскара, но не только из-за особого красного оттенка воды, а потому что река протекает в западной части острова и помогает преодолевать по воде даже самые непроходимые его участки», — говорится в официальном Instagram-аккаунте «Роскосмоса».

Наблюдать за работой космонавтов можно благодаря прямым трансляциям, которые NASA ведет на своем YouTube-канале.