АИР РТ потратит на участие в World Halal Summit до 1,6 млн рублей

Агентство инвестиционного развития РТ объявило тендер на организацию поездки татарстанской делегации в Стамбул на форум World Halal Summit-2019. Начальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей.

Заявки принимаются с 5 по 13 ноября, следует из сообщения на сайте госзакупок. Аукцион назначен на 14 ноября.

Форум пройдет в Стамбуле с 28 ноября по 1 декабря 2019 года. Предполагается, что стенд Татарстана расположится на территории центра Eurasia Show and Art Center.

На исполнителя ложится разработка концепции и фирменного стиля, а также проект архитектурно-планировочного решения экспозиции и реклама. Кроме того, необходимо арендовать выставочную площадь, обустроить выставочную экспозицию и набрать специалистов со знанием английского, турецкого и русского языков.

Согласно техзаданию, на выставке должны работать переводчик и фотограф. Также будет функционировать мультимедийная зона. Делегация повезет с собой сувенирные и подарочные наборы.