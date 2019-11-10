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МI5 начала спецоперацию по защите членов британского парламента от «русских хакеров»

19:41, 10.11.2019

Руководство британской спецслужбы МI5 отреагировало на инциденты со взломом телефонов парламентариев. Теперь проводится спецоперация по защите средств связи, которыми пользуются члены парламента королевства.

«В преддверии выборов MI5 проводит сверхсекретную операцию по защите телефонов парламентариев от российских хакеров», — пишет The Daily Mirror.

Специалисты MI5 ищут в смартфонах парламентариев вредоносное ПО. До этого времени им рекомендовано не использовать гаджеты.

Также в спецслужбе порекомендовали сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.

Ранее появилась информация о взломе ряда телефонов, и в СМИ активно обсуждается возможная атака хакеров из России, однако подтверждений этому представлено не было.

ТехнологииITОбщество
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