«Авангард» проверил своего нападающего на детекторе лжи

«Авангард» устроил для нападающего команды Сергея Шумакова проверку на детекторе лжи.

Проверка была организована в рамках нового шоу «Детектор лжи» от омского клуба, где хоккеистам будут задавать неудобные вопросы.

Шумаков стал первым участником проекта. По результатам проверки было выявлено, что хоккеист иногда скрывал правду, но на главные вопросы он смог дать правдивые ответы. Нападающий рассказал, считает ли себя хорошим хоккеистом, достоин ли он своей зарплаты и как относится к главному тренеру Бобу Хартли.

Ранее Шумаков был приглашен в сборную России на игры Евротура в Финляндии.