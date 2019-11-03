Журналист Бабченко, чью смерть подстроили спецслужбы Украины, сбежал из страны

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину.

«Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал», — написал журналист в Facebook.

Напомним, 29 мая 2018 года в Киеве «был застрелен» российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве, но выяснилось, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой спецслужб Украины.

Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в покушении на Бабченко, к 4,5 года лишения свободы.